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فجر السعيد تتساءل: أين صورة الأمير الحالي الشيخ صباح الأحمد؟

أخبار العالم العربي

فجر السعيد تتساءل: أين صورة الأمير الحالي الشيخ صباح الأحمد؟
AFP
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تساءلت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عن سبب غياب صورة أمير البلاد الحالي الشيخ صباح الأحمد من صورة ظهر فيها نائب أمير الكويت وولي العهد نواف الأحمد مع اثنين من المسؤولين.

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وترحمت السعيد على روح أمير البلاد السابق جابر الأحمد الذي ظهرت صورته على خلفية اللقطة الرسمية، وتداركت بطرح سؤال يقول: وين صورة الأمير الحالي الشيخ صباح الأحمد؟

وفي وقت لاحق، نشرت لقطة رسمية ظهرت في خلفيتها صورة أمير البلاد صباح الأحمد وأخرى لولي عهده نواف الأحمد، وعلقت قائلة: هكذا تعودنا أن نرى في مقرات القيادة الحكومية".

المصدر: تويتر

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