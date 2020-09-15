فجر السعيد تتساءل: أين صورة الأمير الحالي الشيخ صباح الأحمد؟

تساءلت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عن سبب غياب صورة أمير البلاد الحالي الشيخ صباح الأحمد من صورة ظهر فيها نائب أمير الكويت وولي العهد نواف الأحمد مع اثنين من المسؤولين.

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وترحمت السعيد على روح أمير البلاد السابق جابر الأحمد الذي ظهرت صورته على خلفية اللقطة الرسمية، وتداركت بطرح سؤال يقول: وين صورة الأمير الحالي الشيخ صباح الأحمد؟

الله يرحم الشيخ #جابر_الأحمد برحمته الواسعه بس وين صورة الأمير الحالي الشيخ #صباح_الأحمد ؟!!! pic.twitter.com/Rua39vcpjG — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) September 14, 2020

وفي وقت لاحق، نشرت لقطة رسمية ظهرت في خلفيتها صورة أمير البلاد صباح الأحمد وأخرى لولي عهده نواف الأحمد، وعلقت قائلة: هكذا تعودنا أن نرى في مقرات القيادة الحكومية".

سمو الشيخ #صباح_الخالد وخلفة صورة صاحب السمو الأمير الشيخ #صباح_الأحمد وصاحب السمو نائب الأمير الشيخ #نواف_الأحمد هكذا تعودنا أن نرى في مقرات القياده الحكوميه 👍🏻 pic.twitter.com/TgPcuG5VUc — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) September 14, 2020

المصدر: تويتر