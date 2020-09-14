 
مباشر

العراق.. استهداف أرتال منسحبة للتحالف الدولي بعبوتين ناسفتين

أخبار العالم العربي

العراق.. استهداف أرتال منسحبة للتحالف الدولي بعبوتين ناسفتين
AP
قوات التحالف الدولي في العراق - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oqk6

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق اليوم الاثنين، تعرض أرتال تابعة للتحالف الدولي لاستهداف جديد وسط البلاد.

وورد في بيان للخلية: "تعرضت أرتال نقل معدات التحالف الدولي المنسحبة من العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العربات من المواطنين العراقيين، اليوم لانفجار عبوتين ناسفتين".

وأضافت البيان: "العبوة الأولى كانت على الطريق السريع قرب حقول الدواجن ضمن مسؤولية شرطة الديوانية، والثانية كانت أيضا على الطريق السريع ضمن حدود مسؤولية شرطة بابل".

وأشار إلى أن "الاستهدافين لم يتسببا بأي خسائر، وقد استمرت الأرتال بالحركة نحو وجهتها".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا