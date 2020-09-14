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وزير الداخلية البحريني: التطبيع مع إسرائيل يعزز الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن

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وزير الداخلية البحريني: التطبيع مع إسرائيل يعزز الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن
Reuters Hamad I Mohammed
وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة
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أكد وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة، اليوم الاثنين، أن عملية التطبيع مع إسرائيل تعزز من الشراكة الاستراتيجية للمملكة مع الولايات المتحدة.

وقال آل خليفة، إن "إقامة علاقات مع إسرائيل حماية لمصالح البحرين العليا وحماية لكيان الدولة".

وأشار الوزير البحريني، إلى أنالأمر ليس تخليا عن القضية الفلسطينية، وإنما هو من أجل تعزيز أمن المملكة واقتصادها.

وأعلنت البحرين الأسبوع الماضي، عن توصلها إلى اتفاق مع إسرائيل لتطبيع العلاقات بين البلدين برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتكون الدولة الخليجية الثانية بعد الإمارات، والتي أعلنت الشهر الماضي عن اتفاق مماثل.

وسيتم توقيع الاتفاقين في واشنطن غدا الثلاثاء بحضور وفود من الدول الثلاث.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة الماضي، أن البحرين وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق لتطبيع العلاقات، واصفا هذه الخطوة بـ"التاريخية".

من جانبها أعلنت القيادة الفلسطينية رفضها واستنكارها الشديدين للإعلان الأمريكي البحريني الإسرائيلي عن اتفاق السلام.

واعتبرت ذلك "خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية"، وقالت: "هذه الخطوة تعد دعما لتشريع جرائم الاحتلال الإسرائيلي البشعة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني".

المصدر: "وكالات"

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