مسؤولة إماراتية: نتطلع إلى سلام حار مع إسرائيل

أكدت هند العتيبة مديرة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أن اتفاق بلادها وإسرائيل، نصر للدبلوماسية ويحمل بشائر أمل جديد للمنطقة.

وأضافت في مقال نشرته اليوم صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن هذا السلام يشكل فرصة تاريخية جوهرية، ولكنه ليس بديلا للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وتابعت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، سيضفون غدا طابعا رسميا على اتفاق السلام، مشددة على أن مسؤولية تحقيقه تقع على عاتق الشعبين الإماراتي والإسرائيلي.

وأكدت أن بلادها تتطلع لسلام حار وعلاقات متبادلة مع إسرائيل، يصبان في مصلحة الطرفين، غير أن التزام أبو ظبي العميق حيال الشعب الفلسطيني لا يزال راسخا، وأن الإمارات تدعم بشدة حل الدولتين وحق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وأشارت إلى أن الإسرائيليين والفلسطينيين، هم جيران ويتعين إيجاد حل عادل ودائم للصراع بينهما.

واختتمت العتيبة مقالها بتهنئة الشعب اليهودي بعيد رأس السنة اليهودية، متمنية أن تكون سنة سلام ورقي وأمل وتسامح.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية "مكان"