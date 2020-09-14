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حفتر يلتقي الوفد الأمني المصري المكلف بالملف الليبي

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حفتر يلتقي الوفد الأمني المصري المكلف بالملف الليبي
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قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر يلقي الوفد الأمني المصري المكلف بالشأن الليبي
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استقبل قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر اليوم الاثنين في مقر القيادة العامة للجيش بمدينة بنغازي شرق البلاد، الوفد الأمني المصري المكلف بمتابعة الشأن الليبي.

وذكر بيان صدر عن القيادة العامة للجيش أن حفتر وأعضاء الوفد المصري برئاسة اللواء أيمن بديع بحثوا "بعض الموضوعات الهامة المشتركة بين البلدين الشقيقين، والمستجدات على الساحتين المحلية والدولية".

يذكر أن الوفد الأمني المصري قد التقى رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح في وقت سابق اليوم.

وتسعى القاهرة حسب مصادر RT لضمان استمرار وجود حفتر على الساحة السياسية الليبية حيث ترفض تماما إقصاء المشير عن أي تفاهمات سياسية.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT

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