ليبيا.. تكليف وزير الداخلية برئاسة حكومة تسيير الأعمال خلفا للثني

أفادت وسائل إعلام ليبية اليوم الاثنين، بتكليف وزير الداخلية الليبي إبراهيم بو شناف برئاسة الوزراء، عقب تقديم حكومة عبد الله الثني أمس الأحد استقالتها.

وأضاف المصدر أن تكليف بوشناف سيعرض اليوم على مجلس النواب.

وأشار الثني في خطاب الاستقالة الذي قدمه لرئيس البرلمان عقيلة صالح، إلى أن "الحكومة تقدم استقالتها على خلفية مطالبات بتوفير حياة كريمة للمواطنين في شرق ليبيا".

ولم تصدر أي بيانات عن البرلمان الليبي تفيد بقبول الاستقالة من عدمه.

ناصر حاتم – الشأن الليبي