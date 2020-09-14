وكالة أنباء البحرين: وزيرا الدفاع البحريني والإسرائيلي بحثا أهمية الاستقرار الإقليمي

أفادت وكالة أنباء البحرين، بأن وزير شؤون الدفاع البحريني عبد الله بن حسن النعيمي أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، وبحث معه أهمية الاستقرار الإقليمي.

وأضافت الوكالة أن الوزيرين ناقشا "أهمية "اتفاقية أبراهام" مع دولة إسرائيل للاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط، وتحدثا عن توقعاتهما المشتركة لشراكة وثيقة بين وزارتي الدفاع، مما سيسهم في تعزيز قدرات البلدين والمحافظة على الأمن الإقليمي.

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وفي ختام المحادثة، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي شريكه البحريني لزيارة إسرائيل واتفقا على مواصلة الحوار.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت البحرين عن اتصال هاتفي بين وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، ووزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي بحثا فيه "جوانب التعاون بين البلدين تحت مظلة السلام".

تأتي هذه الاتصالا عشية التوقيع على إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل في واشنطن، بالتزامن مع التوقيع على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل.

المصدر: وكالة أنباء البحرين