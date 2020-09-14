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وزارة الصحة الإماراتية تعلن الموافقة العاجلة على استخدام لقاح للوقاية من كورونا

أخبار العالم العربي

وزارة الصحة الإماراتية تعلن الموافقة العاجلة على استخدام لقاح للوقاية من كورونا
Ahmed Jadallah
مختبر في إحدى مستشفيات الإمارات - أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، الاثنين، موافقتها العاجلة على استخدام لقاح للوقاية من وباء كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة عبدالرحمن العويس، خلال الإحاطة الإعلامية اليومية لكورونا: "الإمارات ممثلة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع تجيز الاستخدام الطارئ للقاح (كوفيد- 19)، والذي سيكون متاح للفئات الأكثر تعاملا مع كورونا من أبطال خط الدفاع الأول".

وأضاف: "الاستخدام الطارئ للقاح يتوافق بشكل تام وكامل مع اللوائح والقوانين، وهدفنا توفير كافة وسائل الأمان لخط الدفاع الأول لحمايتهم من أية أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم".

وتابع: "نتائج الدراسات خلال المراحل النهائية من المرحلة الثالثة أظهرت أن اللقاح فعال ونتج عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس، وقد تمت مراجعة الدراسات المتعلقة بسلامة التطعيم وأظهرت أنه سليم وآمن للاستخدام".

المصدر: "وام + وكالات"

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