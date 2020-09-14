تشاووش أوغلو: جنّبنا ليبيا حرب شوارع والاتصالات بين باريس وطرابلس لا تزعجنا

اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن تدخل بلاده في ليبيا حال دون حدوث حرب شوارع فيها، وأكد أن تعزيز فرنسا علاقاتها مع حكومة الوفاق الوطني الليبي لن يزعج أنقرة.

وأوضح تشاووش أوغلو في مقابلة تلفزيونية اليوم الاثنين أن التدخل التركي في ليبيا "ساهم في تحقيق التوازن بين أطراف الصراع ورجحت الكفة لصالح الحكومة الشرعية لاحقا".

وتابع قائلا: "المجتمع الدولي وليبيا مدينان لتركيا بالكثير، فلو تحولت الحرب الداخلية في ليبيا إلى قتال شوارع، لكان سيستمر لعشرات السنين، ويؤدي لمقتل الملايين".

وأكد أن هدف بلاده في ليبيا هو "تحقيق وقف إطلاق نار دائم وإحلال الحل السياسي للأزمة".

وأشار إلى أن تعزيز فرنسا علاقاتها مع حكومة الوفاق الوطني الليبي لن يزعج تركيا أبدا، مشيرا أن أنقرة تعتبر لقاء المسؤولين الفرنسيين مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، خطوة في الطريق الصحيح.

المصدر: الأناضول