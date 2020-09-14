الرئيس اللبناني يقلد سفير روسيا ببيروت أرفع أوسمة الجمهورية

قلد الرئيس اللبناني ميشال عون، السفير الروسي ألكسندر زاسيبكين، وسام الأرز الوطني، وهو من أرفع أوسمة الجمهورية، بحسب ما أفاد المكتب الصحفي الرئاسي اللبناني.

وكتبت الرئاسة اللبنانية على "تويتر" إن الرئيس عون التقى السفير الروسي ألكسندر زاسيبكين في إطار زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهمته الدبلوماسية في لبنان، وقد منح الرئيس وسام الأرز الوطني من الدرجة الأولى للسفير لمساهمته في تطوير العلاقات اللبنانية الروسية في مختلف الاتجاهات".

الرئيس عون التقى السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبكين في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمته الديبلوماسية في لبنان، ومنحه وسام الارز الوطني من رتبة ضابط اكبر تقديراً لدوره في تعزيز العلاقات اللبنانية الروسية في المجالات كافة pic.twitter.com/4fLLAWuDEN — Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 14, 2020

يعتبر وسام الأرز الوطني من أرفع الجوائز في لبنان، وقد تأسس عام 1936، ويقدمه الرئيس تقديرا لـ "الخدمات الجليلة للبنان وإظهار الشجاعة والالتزام بأعلى القيم الأخلاقية".

المصدر: RT