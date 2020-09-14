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ليبيا.. سرقة خط كهرباء لمدة 4 أيام تبقي المواطنين في الظلام

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ليبيا.. سرقة خط كهرباء لمدة 4 أيام تبقي المواطنين في الظلام
Reuters
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قالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا إن خط كهرباء "أبوظهير – الباعيش" تعرض للسرقة للمرة الـ 14 ولمدة 4 أيام، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء في المنطقة طيلة هذه الأيام الأربعة.

 وأضافت الشركة على صفحتها في موقع "فيسبوك" أنها تمكنت من تصليح وصيانة الخط وإعادة تشغيله يوم الأحد بعد تدخل الخبراء التقنيين التابعين لدائرة توزيع بئر الأسطى ميلاد بعين زارة التابعة لإدارة توزيع طرابلس.

ليبيا.. سرقة خط كهرباء لمدة 4 أيام تبقي المواطنين في الظلامالشركة العامة للكهرباء في ليبيا. من صفحة الشركة في فيسبوك.

ولتفادي مثل هذه الممارسات المعطلة لمصالح المواطنين، دعت الشركة العامة، "كافة الجهات الأمنية إلى تحمل مسؤوليتها في ضبط الخارجين عن القانون وكل من يقوم بالاعتداء على مكونات الشبكة الكهربائية" مطالبة المواطنين بالتعاون "من خلال الإبلاغ عن هذه الاعتداءات للحفاظ على المال العام ومكونات الشبكة الكهربائية".

 

المصدر: صفحة شركة الكهرباء العامة في ليبيا على فيسبوك

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