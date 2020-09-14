اتصال هاتفي بين وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني ووزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي

بحث وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني، ووزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، أوفير أكونيس، في اتصال هاتفي، "جوانب التعاون بين البلدين تحت مظلة السلام".

وأفادت وكالة "بنا" البحرينية الرسمية، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، بأن الوزيرين أجريا اتصالا هاتفيا "تم خلاله تبادل التهاني بمناسبة إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل".

وذكرت الوكالة أن المكالمة تطرقت إلى "مناقشة العديد من جوانب التعاون بين البلدين تحت مظلة السلام مما سينعكس إيجابيا على اقتصاديات البلدين ولا سيما في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية، علما بأن المنطقة مقبلة على طفرة كبيرة في شتى القطاعات الاقتصادية مما سينتج عنه زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات الخارجية المشتركة وخلق المزيد من فرص العمل متطلعين للمزيد من التعاون بين القطاع الخاص في البلدين والعديد من الزيارات المتبادلة والمشاريع المشتركة".

وأصدرت البحرين وإسرائيل والولايات المتحدة، يوم 11 سبتمبر، بيانا مشتركا أكدت فيه توصل الطرفين البحريني والإسرائيلي إلى اتفاق سلام، قائلة إن فتح الحوار بينهما سيؤيد "التحول الإيجابي للشرق الأوسط ويزيد الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة".

وخلال أقل من شهر أعلنت بالتالي دولتان عربيتان، وهما الإمارات البحرين، التوصل إلى اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك نتيجة جهود وساطة بذلتها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

المصدر: "بنا" + وكالات