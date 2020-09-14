العراق.. المفوضية تضع خمسة شروط لإنجاح الانتخابات

قالت مفوضية الانتخابات في العراق، اليوم الاثنين، إنها استقبلت باهتمام وامتنان البيان التاريخي والمهم للمرجع علي السيستاني بشأن إجراء الانتخابات، فيما وضعت خمسة شروط لإنجاحها.

وأكدت المفوضية في بيان صحفي: "نعلن التزامنا بالعمل على تأدية مهمتنا الدستورية بكل اخلاص وتفان، ونعاهد أبناء الشعب على وضع أصواتهم بمرتبة الأمانة القانونية والأخلاقية، لتنفيذ عملية انتخابية بمعايير الشفافية المعروفة في الأنظمة الديمقراطية".

وأضافت: "سنكون مستعدين للانتخابات بعد أن تتحقق الشروط الموضوعية التي أعلنا عنها مرارا، وهي: أن يقوم البرلمان بإنجاز قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن ونشره في الجريدة الرسمية كونه يمثل الإطار القانوني لعملية الانتخابات".

وتابعت: أن "يقوم البرلمان بإكمال تشريع قانون المحكمة الإتحادية التي هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بالمصادقة على نتائج الانتخابات، وأن تقوم الحكومة بتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفير المستلزمات التي طالبت المفوضية بها سابقا من الوزارات المعنية، والتي يساعد وجودها على قيام المفوضية بإجراء الانتخابات في وقتها المحدد".

وشددت على ضرورة، أن "يقوم مجلس الوزراء بالمصادقة على تعيين المدراء العامين المنتخبين من قبل مجلس المفوضين، كما ندعو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى المختصة الى تقديم المساعدة الانتخابية وتوفير الرقابة اللازمة لانجاز انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تمثل ارادة الشعب العراقي الحقيقية عن طريق ملاكها التقني والمختص والمتنوع".

ودعت المفوضية إلى "زيادة عدد خبرائها وتوزيعهم ميدانيا بين المحافظات كافة وعدم اختصارهم بعدد قليل لايتلاءم مع طبيعة التحدي الكبير ودور المفوضية المهم في إنجاز الانتخابات".

المصدر: RT