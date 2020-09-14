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السعودية المحتفلة بزواج زوجها تكشف السبب وتوجه رسالة له

أخبار العالم العربي

السعودية المحتفلة بزواج زوجها تكشف السبب وتوجه رسالة له
RT
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كشفت صاحبة مقطع "مواطنة تحتفل بزواج زوجها من امرأة أخرى"، عن سبب احتفالها، مؤكدة مباركتها هذا الزواج، وأنها خططت له منذ 4 سنوات.

وقالت "أم عمر" لبرنامج "سيدتي" على قناة "روتانا خليجية": زوجي يقيم في مكان عمله، وأنا أسكن بالمدينة المنورة، ولنا على هذه الحال أكثر من 6 سنوات، فكان هذا الخيار والقرار بدعمه وتشجيعه على الزواج من امرأة أخرى.

وعن هديتها لزوجها أضافت "أم عمر": إن هديتي لزوجي أولا القبول والرضا والمباركة بزواجه الثاني، إضافة إلى أنني قدمت له عبوة عسل فاخر لتكون حياتنا الأسرية والزوجية المقبلة عسلا على عسل.

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