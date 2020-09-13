العثور على رفات 10 أشخاص في حفرة للصرف الصحي شرق حلب

تمكنت وحدات الدفاع المدني في مدينة حلب من انتشال رفات عشرة أشخاص، من إحدى حفر الصرف الصحي في حي صلاح الدين شرق مدينة حلب شمال غربي سوريا.

وأوضح هاشم شلاش رئيس الطبابة الشرعية في حلب لوكالة "سبوتنيك"، أنه تم إحضار "بقايا الجثث إلى مقر الطبابة، حيث أخذت العينات وأجريت كافة الفحوصات الطبية اللازمة لها".

وقال شلاش، إن "الطبابة الشرعية بحلب، في حالة استنفار قصوى للانتهاء من دراسة الاستعراف، وبالتالي التعرف على جنس الجثامين وأعمارهم التقريبية، والزمن التقريبي للوفاة وأسبابها قدر الإمكان".

ومن المقرر دفن الرفات من قبل مجلس مدينة حلب، أصولا بعد انتهاء عمليات دراسة الاستعراف.

يذكر أن حي صلاح الدين كان ضمن الأحياء، التي خضعت لسيطرة المجموعات المسلحة في حلب بين عامي 2012 و2016، قبل أن يتمكن الجيش السوري من استعادة السيطرة عليه أسوة بباقي أحياء شرق حلب والمدينة القديمة.

المصدر: سبوتنيك