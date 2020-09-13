القاهرة تؤكد دعمها التام للتحالف العربي في اليمن

أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن دعم القاهرة "بشكل كامل" للإجراءات التي يتخذها التحالف العربي ضد جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن.

وجاء في البيان أن مصر تعرب عن "دعمها الكامل لكل ما يتخذه تحالف دعم الشرعية في اليمن من إجراءات للتعامل مع ممارسات مليشيا "أنصار الله"، التي تؤدي إلى تأجيج الأوضاع في اليمن".

وأضاف: "تؤكد مصر أيضا على اصطفافها بجانب المملكة في مساعيها المخلصة لدفع مسيرة الحل السياسي في اليمن وإنفاذ وقف إطلاق النار بين قوات الحكومة الشرعية وقوات ميليشيا "أنصار الله"، واتصالا بذلك، تدين مصر قيام ميليشيا "أنصار الله" باستهداف المنشآت المدنية في مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية، ما أسفر عن إصابة العديد من المدنيين".

وأكدت الوزارة على "الأهمية البالغة للوصول إلى وقف إطلاق نار شامل في اليمن حتى يتسنى الاتفاق على التدابير الإنسانية والاقتصادية التي تكفل التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تتفاقم في ربوع اليمن نتيجة لتعثر الحل السياسي".

المصدر: RT