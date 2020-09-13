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صحيفة تكشف عن "تنسيق" بين "حزب الله" وتنظيم عسكري أوروبي محظور

أخبار العالم العربي

صحيفة تكشف عن
AFP HEZBOLLAH PRESS OFFICE
علم حزب الله
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كشفت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية عن "تنسيق وعلاقة" بين "حزب الله" اللبناني وتنظيم "الجيش الإيرلندي الجمهوري الجديد" المحظور.

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وقالت الصحيفة في تقريرها إن الاستخبارات البريطانية توصلت إلى أن تحالفا ربما نشأ بين ​"حزب الله​" وتنظيم "الجيش الإيرلندي الجمهوري الجديد"، وبموجبه يمد الحزب اللبناني نظيره الإيرلندي بالمال والسلاح.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الاستنتاج اعتمد على أدلة جمعها عميل في جهاز الاستخبارات البريطاني.

ووفقا للصحيفة، فقد بدأ تواصل عناصر التنظيم المعارض مع "حزب الله" في 2017، كما أن البعض منهم سافروا إلى لبنان عام 2018 للقاء ممثلين عن الحزب، وحصلوا بعدها على أسلحة.

المصدر: "صنداي تايمز"

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