تفاهمات ليبية في القاهرة تشمل خريطة لإنهاء الأزمة

توصل وفدا المجلس الأعلى للدولة الليبية وبرلمان طبرق في العاصمة المصرية القاهرة الأحد، إلى تفاهمات جديدة لتحديد خارطة طريق ترسم تواريخ كل مرحلة لإنهاء الفترة الانتقالية.

وذكر الوفدان في بيان صحفي، أن الطرفين اتفقا على تحديد موعد لوضع الأساس الدستوري للعملية الانتخابية، إلى جانب إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية ومعالجة الملفات العالقة، من خلال تحديد موعد إجراء انتخابات بمدة لا تتجاوز شهر أكتوبر 2021، حسب ما أوردته صحيفة "بوابة الوسط" الليبية.



واتفق الوفدان على إعادة هيكلة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، على أن يتكون من رئيس ونائبين ورئيس حكومة مستقل، وبتصويت من مجلسي الأعلى للدولة وطبرق، ويلتزم بالاتفاق السياسي والقواعد الدستورية.

وحسب البيان، ناقش الطرفان قضايا مهمة تمحورت حول آليات حل الأزمة في ليبيا، و"ضرورة التعاون مع الإدارة المصرية، لمساندة أشقائهم في ليبيا في الوصول إلى حلول عملية لإنهاء الأزمة في ليبيا، من خلال التواصل الفاعل مع كافة الأطراف الليبية دون استثناء".

وتمخض عن اللقاءات تفاهمات عدة تشمل التمسك بالقيم والمبادئ الوطنية المتمثلة في وحدة التراب الليبي، واستقلال ليبيا وسيادتها وحرمة الدم الليبي، مع ضرورة التوصل إلى آليات تثبيت لوقف إطلاق النار والدفع بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة.

ووفق البيان، تم الاتفاق على تقديم الدعم للبعثة الأممية، لسرعة عقد جلسات الحوار السياسي بمساراته الثلاثة، لتجنب خلق مسارات موازية قد تشتت الجهود الوطنية والدولية وتحيد بالحوار عن أهدافه الرئيسية.

وشدد البيان على أهمية "دعم الحكومة المصرية في مساعدة المهجرين في جميع المدن الليبية، للعودة لمنازلهم وتأمين عودتهم في إطار مشروع المصالحة الوطنية الشاملة".

المصدر: RT