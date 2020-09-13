 
مباشر
عاجل
متظاهرون إسرائيليون يغلقون مدخل مطار بن غوريون لمنع سفر نتنياهو لواشنطن ويطالبون باستقالته

"يونيفيل" تعلن إصابة 90 من عناصرها بكورونا في جنوب لبنان

أخبار العالم العربي

Reuters ALI HASHISHO
قوة "يونيفيل" التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oq97

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "يونيفيل" الأحد، إصابة 90 من عناصرها بفيروس كورونا المستجد، في وقت يشهد لبنان ازديادا متصاعدا في تفشي الفيروس خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال الناطق باسم الـ"يونيفيل" أندريا تيننتي، إن "المصابين في عزلة تامة، وجرى نقلهم إلى مكان مجهز لحالات كوفيد-19".

ويسجل عداد الإصابات بكورونا في لبنان ارتفاعا كبيرا خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصا بعد انفجار مرفأ بيروت الضخم في الرابع من أغسطس الماضي، ما يثير خشية من قدرة المنظومة الصحية على الاستمرار في الاستجابة واستيعاب المصابين.

وبلغ عدد المصابين المعلن رسميا حتى مساء السبت، 23669 شخصا، توفي 239 منهم.

المصدر: "أ ف ب"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا