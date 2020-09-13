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رئيس "الانتقالي الجنوبي" يشدد على أهمية تسريع اتفاق الرياض

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عيدروس قاسم عبدالعزيز الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي
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شدد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيدي، على أهمية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال الزبيدي خلال استقباله بمقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض سفير الولايات المتحدة لدى اليمن كريستوفر هنزل اليوم: "جهود المجلس تنصب حاليا لتنفيذ آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض للوصول إلى تشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن، وقيامها بأداء مهامها بغية رفع المعاناة عن كاهل المواطن".

وأشاد بالجهود التي تبذلها دول "التحالف العربي" وفي مقدمتها السعودية، في توحيد القوى المناوئة "لمليشيات الحوثيين بما يخدم توحيد الجبهة أمام المشاريع الإقليمية المعادية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة".

ونقل الموقع الرسمي للانتقالي الجنوبي عن السفير الأمريكي أمل بلاده في نجاح كافة الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق الرياض، وتشكيل الحكومة الجديدة لتضطلع بدورها.

المصدر: RT

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