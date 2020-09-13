الكاظمي يوجه بالتركيز على الحدود العراقية السورية

أكد اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الأحد، استمرار العمليات الاستباقية لحماية الأراضي المشتركة مع سوريا.

وقال في تصريح صحفي، إن "الحدود المشتركة مع سوريا بمسافة 605 كم ممسوكة بقطعات مشتركة من الجيش والحشد الشعبي وقوات الحدود العراقية، حيث أجرينا الكثير من التحصينات والتحكيمات على الحدود المشتركة المتمثلة بالخنادق، والسواتر الترابية، والاسيجة المحاطة بالاسلاك الشائكة والنفاخية، ونصب أبراج مراقبة، وتوزيع كاميرات حرارية وتوزيع القطعات الممسوكة بقوة، وتوزيع الأسلحة الساندة".

وأضاف رسول، أن "العمل مستمر للقيام بعمليات نوعية واستباقية، خاصة بالمناطق الحدودية القريبة من مناطق شمال شرق سوريا، حيث تواجد العناصر الإرهابية".

وأكد أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بالتركيز على حماية الحدود مع سوريا وتحكيمها وتحصينها بشكل كبير، أضافة إلى الاستمرار بعمليات نوعية مبنية على المعلومة الاستخباراتية والجهد الاستخباراتي".

المصدر: وكالة الأنباء الرسمية + RT