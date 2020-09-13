 
مباشر

نائبة بريطانية: تأجيل محاكمة نازانين زاغاري راتكليف في إيران

أخبار العالم العربي

نائبة بريطانية: تأجيل محاكمة نازانين زاغاري راتكليف في إيران
Reuters Free Nazanin Campaign/Handout via REUTERS
نازانين زاغاري راتكليف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oq6o

قالت نائبة بريطانية إن محاكمة البريطانية الإيرانية الأصل، نازانين زاغاري راتكليف، في إيران تأجلت بعد أن كانت مقررة اليوم الأحد.

إقرأ المزيد
وكالة: البريطانية الإيرانية الأصل نازانين راتكليف تواجه اتهاما جديدا
وكالة: البريطانية الإيرانية الأصل نازانين راتكليف تواجه اتهاما جديدا

وأضافت النائبة توليب صديق، في تغريدة، أنها تحدثت مع ريتشارد، زوج زاغاري راتكليف، الموظفة بمؤسسة "تومسون رويترز" الخيرية، وأنه أبلغها بتأجيل المحاكمة. وذكرت النائبة أن معلومات أخرى سيكشف عنها الأحد.

ولم يصدر تعليق حتى الآن عن القضاء الإيراني.

وألقي القبض على زاغاري راتكليف في أبريل عام 2016 في مطار بطهران، بينما كانت تهم بالعودة إلى بريطانيا مع ابنتها، بعد الانتهاء من زيارة عائلتها في إيران.

وحكم عليها بالسجن خمس سنوات بعد إدانتها بالتخطيط للإطاحة بالمؤسسة الدينية في إيران. وتنفي أسرتها ومؤسسة "تومسون رويترز" (التي تعمل بشكل مستقل عن شركة "تومسون رويترز" الإعلامية وفرعها الإخباري "رويترز") هذا الاتهام.

وفي مارس الماضي، أخلت السلطات الإيرانية سبيل زاغاري راتكليف بصفة مؤقتة، وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا في سجون البلاد، لكنها ممنوعة من المغادرة.

والأسبوع الماضي، استدعت محكمة ثورية إيرانية زاغاري راتكليف، لتبلغها بتوجيه اتهام جديد لها.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا