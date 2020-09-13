نائبة بريطانية: تأجيل محاكمة نازانين زاغاري راتكليف في إيران

قالت نائبة بريطانية إن محاكمة البريطانية الإيرانية الأصل، نازانين زاغاري راتكليف، في إيران تأجلت بعد أن كانت مقررة اليوم الأحد.

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وأضافت النائبة توليب صديق، في تغريدة، أنها تحدثت مع ريتشارد، زوج زاغاري راتكليف، الموظفة بمؤسسة "تومسون رويترز" الخيرية، وأنه أبلغها بتأجيل المحاكمة. وذكرت النائبة أن معلومات أخرى سيكشف عنها الأحد.

ولم يصدر تعليق حتى الآن عن القضاء الإيراني.

وألقي القبض على زاغاري راتكليف في أبريل عام 2016 في مطار بطهران، بينما كانت تهم بالعودة إلى بريطانيا مع ابنتها، بعد الانتهاء من زيارة عائلتها في إيران.

وحكم عليها بالسجن خمس سنوات بعد إدانتها بالتخطيط للإطاحة بالمؤسسة الدينية في إيران. وتنفي أسرتها ومؤسسة "تومسون رويترز" (التي تعمل بشكل مستقل عن شركة "تومسون رويترز" الإعلامية وفرعها الإخباري "رويترز") هذا الاتهام.

وفي مارس الماضي، أخلت السلطات الإيرانية سبيل زاغاري راتكليف بصفة مؤقتة، وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا في سجون البلاد، لكنها ممنوعة من المغادرة.

والأسبوع الماضي، استدعت محكمة ثورية إيرانية زاغاري راتكليف، لتبلغها بتوجيه اتهام جديد لها.

المصدر: رويترز