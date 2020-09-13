وزير الدفاع المصري يكرم "جندي وسيدة القطار" (فيديو)

استقبل وزير الدفاع المصري محمد زكي السيدة صفية إبراهيم أبو العزم، التي اشتهرت في أوساط الرأي العام بـ "سيدة القطار"، وكرمها "تقديرا وعرفانا لما صدر منها من موقف يحتذى به".

وجرى التكريم بحضور عدد من قادة الجيش المصري.

وعبرت القوات المسلحة المصرية بهذه المناسبة عن شكرها وتقديرها للسيدة صفية الذي اعتبرته معبرا عن أصالة المرأة المصرية. وقال وزير الدفاع بهذا الشأن إن "رد فعل السيدة صفية ما هو إلا تأكيدا على دلالة أن السيدة المصرية الأصيلة هي المدرسة التى تندرج تحتها كل الصفات الإنسانية الطيبة، وأنه مهما بلغت التكريمات والثناء أعلى الدرجات لن يوفى حقها باعتبارها الأم المصرية التي تعطي أروع الدروس في التفاني والعطاء...".

#المتحدث_العسكرى : الفريق أول / محمد زكى يكرم سيدة القطار وقادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد .. pic.twitter.com/pqFJldngFR — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) September 13, 2020

أصبحت "سيدة القطار"، صفية إبراهيم أبو العزم، حديث العام والخاص في مصر منذ تدخلها قبل أيام، خلال رحلة على متن قطار من المنصورة إلى القاهرة، لتدفع ثمن تذكرة أحد المجندين وتمنع إنزاله من العربة وتسليمه للشرطة العسكرية من طرف محصل التذاكر.

ولقي تصرفها الإعجاب والاستحسان على مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل استهجان سلوك أحد عمال القطار إزاء المجند واعتباره قاسيا ومتجاوزا.

المصدر: RT