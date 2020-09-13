التحالف: تدمير 4 طائرات مسيرة قبل انطلاقها من قاعدتها في صنعاء

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، إنه دمر 4 طائرات مسيرة تابعة للحوثيين قبل انطلاقها من "قاعدة الديلمي" الجوية في صنعاء.

وذكرت وسائل إعلام سعودية نقلا عن مصادر في التحالف، أن مقاتلات شنت هجوما جويا استهدف ثكنات ومواقع تابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء.

وفي وقت سابق أفاد مراسل قناة "RT" في اليمن بأن طيران التحالف العربي شن سلسلة من الغارات على مواقع عدة في العاصمة صنعاء ومحيطها.

المصدر: RT + وكالات