تشكيل وفد عراقي للتفاوض مع تركيا وإيران بشأن ملف المياه

أعلنت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، تشكيل وفد تفاوضي برئاسة وزير الموارد المائية لحسم ملف المياه مع تركيا وإيران.

وقالت مقررة اللجنة إقبال عبد الحسين في تصريح صحفي، إن "وزارة الخارجية أبلغتنا بتشكيل وفد تفاوضي برئاسة وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، وبتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، من أجل عقد لجنة تفاوضية مع دولتي إيران وتركيا، لحسم ملف المياه".

وأضافت أن "الوفد التفاوضي يسعى إلى أن تكون هناك حلولا جادة في إطلاق المياه المشتركة، وعدم إقامة المزيد من السدود التي سببت بتحول عدد من مناطق العراق إلى صحارى، فضلا عن قطع الكثير من المياه عن المناطق الزراعية".

وأكدت عبد الحسين "أهمية نجاح الفريق التفاوضي في حل هذه الازمة، واستخدام ملف العلاقات الاقتصادية كوسيلة ضغط تجاه ايران وتركيا، لحسم ملف المياه المشتركة".

المصدر: وكالة الأنباء الرسمية + RT