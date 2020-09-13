العراق يجهز كميات من الحنطة ضمن حملة إغاثة الشعب السوداني

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الأحد، الاستمرار في عمليات إغاثة الشعب السوداني عبر شحنات من المساعدات.

وقالت في بيان صحفي: "ستستمر الحكومة بتوفير الجهد اللازم لنقل المواد الإنسانية العاجلة تباعا، كالمواد الطبية والسلات الغذائية والخيام".

وأضافت، أن "وزارة التجارة جهزت كميات من مادة الحنطة، سيتم نقلها عبر البحر بالتنسيق مع وزارة النقل".

ويوم أمس انطلقت من قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية، الوجبة الأولى من المساعدات العراقية إلى السودان والتي تضمنت 12 طنا من المواد الطبية العاجلة.

المصدر: RT