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بلاسخارت بعد لقائها السيستاني: أكدنا على إجراء الانتخابات بموعدها ومنع السلاح المنفلت

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بلاسخارت بعد لقائها السيستاني: أكدنا على إجراء الانتخابات بموعدها ومنع السلاح المنفلت
المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني يستقبل المبعوثة الأممية جينين هينيس بلاسخارت (صورة أرشيفية)
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قالت المبعوثة الأممية للعراق جينين هينيس بلاسخارت، إنه تم خلال لقائها مع المرجع الشيعي الأعلى في البلاد علي السيستاني، التأكيد على إجراء الانتخابات بموعدها ومنع السلاح المنفلت.

واستقبل السيستاني بمكتبه في النجف اليوم الأحد ممثلة الأمم المتحدة في العراق بلاسخارت في أول لقاء بينهما منذ بدء تفشي جائحة فيروس كورونا في البلاد، حيث عقد آخر لقاء في 12 نوفمبر 2019.

وفي وقت سابق أكدت بلاسخارت أن بعثتها تؤيد جهود الحكومة العراقية في إرساء علاقات دولية متوازنة، فيما شددت على ضرورة أن تكون الانتخابات المبكرة بقيادة عراقية. 

المصدر: السومرية نيوز + وسائل إلعلام عراقية

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