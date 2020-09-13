 
مباشر

غزة.. إلقاء القبض على قاتل أسير محرر (صورة)

أخبار العالم العربي

غزة.. إلقاء القبض على قاتل أسير محرر (صورة)
Reuters Mohammed Salem
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oq5c

أعلنت الأجهزة الأمنية، في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، أنها ألقت القبض على المتهم الرئيس في جريمة قتل جبر القيق الأسير المحرر في رفح خلال يوليو الماضي.

غزة.. إلقاء القبض على قاتل أسير محرر (صورة)
RT

وقالت وزارة الداخلية في قطاع غزة إن الأجهزة الأمنية نفذت مهمة مشتركة بمنطقة "الزوايدة" وسط القطاع، تمكنت خلالها من إلقاء القبض على المتهم وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

يشار، إلى أن جبر القيق اغتيل قبل عدة أشهر طعنا بالسكين، وإطلاق النار عليه في مدينة رفح.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا