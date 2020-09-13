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هادي يبحث مع السفير الأمريكي تطورات الأوضاع في اليمن

أخبار العالم العربي

هادي يبحث مع السفير الأمريكي تطورات الأوضاع في اليمن
Reuters Mohamed Abd El Ghany
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي
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بحث الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، خلال استقباله السفير الأمريكي، كريستوفر هنزل، العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في اليمن.

وذكرت وكالة "سبأ" أن اللقاء تناول "عمق العلاقات المميزة التي تربط اليمن بالولايات المتحدة الأمريكية والمبنية على الشراكة والتعاون في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك".

كما جرى خلال اللقاء بحث جملة القضايا المتصلة بالشأن اليمني ومستجدات الأوضاع على مختلف الصعد، وأكد الرئيس اليمني على أهمية السلام ودعمه للجهود الرامية إلى تحقيقه وفقا للمبادرات والقرارات ذات الصلة.

من جانبه أكد السفير الأمريكي دعم الولايات المتحدة الأمريكية لجهود الرئيس هادي من أجل تحقيق أمن واستقرار اليمن.

كما أعرب عن دعم بلاده ليمن موحد وآمن ومستقر وتعزيز مجالات التعاون القائمة في مواجهة المخاطر والتحديات والإرهابية.

المصدر: سبأ

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