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الرباط تنفي مزاعم إطلاق خط جوي مباشر بين المغرب وإسرائيل

أخبار العالم العربي

الرباط تنفي مزاعم إطلاق خط جوي مباشر بين المغرب وإسرائيل
Reuters PH/ZUZ
طائرة تابعة لشركة إل عال الإسرائيلية
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نقلت صحيفة "هسبريس" المغربية عن مصدر دبلوماسي كبير نفيه "بشكل قاطع" صحة الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية، بصدد قرب الإعلان عن رحلات جوية مباشرة بين المغرب وإسرائيل.

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وأوضح المصدر الدبلوماسي الذي لم تكشف الصحيفة اسمه، أن المعطيات التي جرى تداولها طيلة اليوم بشأن قرب الإعلان عن خط جوي مباشر بين المغرب وإسرائيل "مجرد أخبار عارية من الصحة، ولا وجود لأي اتفاق في هذا الإطار".

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق من اليوم، أنه من المقرر أن تعلن إسرائيل والمغرب عن رحلات جوية مباشرة ضمن الخطوة التالية من الجهود الأمريكية التي يقودها دونالد ترامب لتسهيل التطبيع بين إسرائيل ودول عربية.

المصدر: "هسبريس"

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