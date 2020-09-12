لبنان.. إصابة 13 سجينا و9 عناصر أمن بكورونا في سجن رومية المركزي

أعلنت مديرية الأمن الداخلي اللبناني عن إصابة 13 نزيلا في سجن رومية المركزي و9 من عناصر الأمن بفيروس كورونا، مشيرة إلى اتخاذ كافة التدابير الوقائية للحد من انتشار المرض.

وذكرت شعبة العلاقات العامة في المديرية في بيان لها، أن "المديرية العامة، باشرت منذ تسجيل أول إصابة في شهر آذار الماضي، لجائحة كورونا في لبنان، إلى اتخاذ كافة التدابير الوقائية في جميع السجون اللبنانية، وبخاصة في السجن المركزي في رومية كونه يحتوي على أكبر عدد من النزلاء".

وأضافت: "كان يتم اجراء فحوصات الـ "PCR" لكل سجين تظهر عليه أعراض مشابهة لعوارض فيروس كورونا (حرارة، سعال، ألم في الحنجرة وفقدان حاسة الشم)، وبلغ مجموع الفحوصات حوالي 200 فحص، وأتت جميعها سلبية".

وشدد البيان على أن "الحالات المصابة نقلت إلى داخل مبنى جهز للحجر في السجن المركزي، وقد خصص بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية، كذلك، خصصت أقسام في عدة مستشفيات حكومية لمعالجة من هم بحاجة لعلاج، ومتابعتهم".

وأشار إلى أن "الوضع الصحي داخل سجن رومية تحت السيطرة، وأجريت خلال الـ24 ساعة الأخيرة فحوصات "PCR" لعدد كبير من السجناء، ولكل من أفاد أو بدا عليه أي عارض من عوارض فيروس كورونا".

وأفادت المديرية بأنه "تم إبلاغ أهالي السجناء الذين أصيب أبناؤهم بفيروس كورونا، وتواصلوا معهم عبر اتصال هاتفي واطمأنوا على وضعهم".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"