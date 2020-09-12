حمدوك: المؤتمر القومي الدستوري واجب تأخر 65 عاما

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أهمية المؤتمر القومي الدستوري المنعقد في السودان باعتباره "واجبا تأخر لمدة 65 عاما".

وشدد في كلمته التي ألقاها أمام الكوادر الشعبية المشاركة على أن هذا المؤتمر هو الذي من "خلاله تبنى الدولة وتشيد أركانها بغية الوصول إلى طريق مستقيم على أثره نتعاقد جميعا كشركاء في الوطن والهم".

وأكد على ضرورة أن يبحث المؤتمر الدستوري قضايا مثل العلاقة بين الدين والدولة واللغة وحقوق الإنسان والحريات والمواطنة، بالإضافة إلى قضايا المشروع التنموي بما يعالج قضايا الاستقرار والتهميش والتنمية غير المتوازنة، معتبرا أن ذلك جوهر مشروع وطني "لم ننجح فيه طيلة 65 عاما".

وأشار إلى أن "السودان الجديد" لا ينجز عبثا أو ارتجالا، وإنما من خلال تجهيز القواعد الشعبية الواسعة والوصول إلى مؤتمر شعبي يجمع السودانيين بمختلف ألوانهم وأطيافهم.

المصدر: "سونا"