العراق يسجل 4106 إصابات و60 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 4106 إصابات و60 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفحصت الوزارة خلال ذات المدة 18949 نموذجا، ليكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ ظهور الفيروس في العراق 1883048 نموذجا.

وسجلت الوزارة أيضا 3887 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 221283 حالة.

ومنذ ظهور الجائحة بلغت الإصابات في العراق 286778 إصابة، بينما الوفيات فبلغت 7941 وفاة.

المصدر: RT