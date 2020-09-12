اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية البحريني والإسرائيلي‎

بحث وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني في اتصال هاتفي اليوم مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي اتفاق التطبيع بين الدولتين.

وتبادل الوزيران خلال الاتصال التهاني والأحاديث الودية بمناسبة إعلان السلام بين البحرين وإسرائيل، الذي تم الإعلان عنه يوم أمس الجمعة، في اتصال هاتفي بين العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو.

وأكد الوزيران على أهمية المضي قدما بهذه العلاقات في مختلف المجالات خدمة للمصالح المشتركة، وبما يسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة.

المصدر: "وكالة بنا"