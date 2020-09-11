 
مباشر

وزير الخارجية اليمني: لا تطبيع مع إسرائيل إلا بإعادة الحقوق للفلسطينيين

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية اليمني: لا تطبيع مع إسرائيل إلا بإعادة الحقوق للفلسطينيين
AFP Amer HILABI
وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/opx9

أكد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي وقوف اليمن إلى جانب فلسطين، مستبعدا التطبيع مع إسرائيل قبل إعادة حقوق الفلسطينيين.

وجاء في تعليقه الذي نشرته على "تويتر" وزارة الخارجية اليمنية التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي: "سنظل في الجمهورية اليمنية دائما إلى جانب أشقائنا في دولة فلسطين حتى نيل حقوقهم غير القابلة للتصرف وعلى رأسها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وأضاف: "لا تطبيع إلا بإعادة الحقوق لأهلها وفقا لمبادرة السلام العربية".

وجاء ذلك تعليقا على الإعلان عن التوصل إلى اتفاق السلام بين إسرائيل والبحرين بوساطة الولايات المتحدة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا