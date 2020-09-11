وزير الخارجية اليمني: لا تطبيع مع إسرائيل إلا بإعادة الحقوق للفلسطينيين

أكد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي وقوف اليمن إلى جانب فلسطين، مستبعدا التطبيع مع إسرائيل قبل إعادة حقوق الفلسطينيين.

وجاء في تعليقه الذي نشرته على "تويتر" وزارة الخارجية اليمنية التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي: "سنظل في الجمهورية اليمنية دائما إلى جانب أشقائنا في دولة فلسطين حتى نيل حقوقهم غير القابلة للتصرف وعلى رأسها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

⁧#الحضرمي⁩: سنظل في الجمهورية اليمنية دائما إلى جانب اشقائنا في دولة فلسطين حتى نيل حقوقهم غير القابلة للتصرف وعلى رأسها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف؛ ولا تطبيع إلا بإعادة الحقوق لأهلها وفقا لمبادرة السلام العربية. — وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) September 11, 2020

وأضاف: "لا تطبيع إلا بإعادة الحقوق لأهلها وفقا لمبادرة السلام العربية".

وجاء ذلك تعليقا على الإعلان عن التوصل إلى اتفاق السلام بين إسرائيل والبحرين بوساطة الولايات المتحدة.

المصدر: RT