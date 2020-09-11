وسم "بحرينيون يرفضون التطبيع" الأكثر تداولا على "تويتر"

تصدر وسم "بحرينيون يرفضون التطبيع" و"التطبيع خيانة"، قائمة الأكثر تداولا على موقع "تويتر" ومواقع التواصل الاجتماعي في البحرين، بالتزامن مع إعلان المنامة تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأرفق نشطاء التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو ورسوما كاريكاتورية، كانت الأكثر تداولا للتعبير عن الإدانة والاستنكار، والرفض الحاصل لإعلان التطبيع، ورفض الدعوة الأمريكية لمملكة البحرين للمشاركة في مراسم التوقيع على اتفاقية السلام في البيت الأبيض في 15 سبتمبر الجاري.

اهلي بالبحرين يرفضون التطبيع... وانا كمسلم ومواطن خليجي أرفض الاعتراف بالكيان الإرهابي الصهيوني الظالم ولا اعترف بكلمة "التطبيع" 😡



"اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه" 🙏🏻#بحرينيون_ضد_التطبيع#خليجيون_ضد_التطبيعpic.twitter.com/MbXxQldkdo — Dr. Husain F Ghuloum (@drghuloum) September 11, 2020

#بحرينيون_ضد_التطبيع اليوم جميع الشرفاء في البحرين يرفضون التطبيع سلام من الكويت الى كل شريف بحريني🇧🇭❤️🇰🇼 pic.twitter.com/azDL95vAQy — .. (@ajmi_wam) September 11, 2020

#التطبيع جريمة و خيانة ليس لها تعريف آخر أو فتوى pic.twitter.com/CR6stUxXKQ — Khaled Baker (@khaledbaker1971) September 11, 2020

وأعلنت البحرين عن توصلها إلى اتفاق مع إسرائيل لتطبيع العلاقات، لتصبح الدولة الخليجية الثانية بعد الإمارات التي تطبع علاقاتها مع إسرائيل برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كلما حاول البعض تجميل الحكم في البحرين، خرج الحكم عليهم يقول (أنا قبيح)#التطبيع_خيانة#بحرينيون_يرفضون_التطبيعpic.twitter.com/ehsx9tTH5J — بحراني الهوية (@bahranii_bh) September 11, 2020

لا شكّ أن البحرينيين الشرفاء وهم كُثر كما الأمارتيين يرفضون إعلان دولتيهما عن تحالفهما مع الاحتلال الإسرائيلي.



لذلك حينما نرفض اتفاقية التطبيع أو الإشهار عنها نُفرّق بين الشعوب وأنظمتها، لذلك #تفو#بحر_يقول_للثاني#بحرينيون_ضد_التطبيع — tareqtaha (@tareqtaha15) September 11, 2020

المصدر: "وكالات"