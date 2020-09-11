أنقرة تندد بقرار البحرين التطبيع مع إسرائيل
Reuters MS
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أعربت وزارة الخارجية التركية عن استنكارها الشديد لقرار البحرين إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، مضيفة أن هذه الخطوة توجه ضربة جديدة لجهود الدفاع عن القضية الفلسطينية.
وقالت الوزارة إن قرار التطبيع "سيزيد إسرائيل جرأة على مواصلة ممارساتها غير المشروعة تجاه فلسطين وجهودها لجعل احتلال الأراضي الفلسطينية دائما".
وأعلنت البحرين اليوم الجمعة عن توصلها إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، لتكون الدولة العربية الخليجية الثانية بعد الإمارات التي تعلن عن اتفاق التطبيع مع إسرائيل بمباركة أمريكية.
المصدر: وكالات