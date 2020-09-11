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حميميم: مسلحو إدلب يستعدون لاستفزازات باستخدام الكيميائي

أخبار العالم العربي

حميميم: مسلحو إدلب يستعدون لاستفزازات باستخدام الكيميائي
AFP Omar HAJ KADOUR
صورة من الأرشيف
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن مسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" في محافظة إدلب السورية، يستعدون لاستفزازات باستخدام الأسلحة الكيميائية.

وقال رئيس المركز اللواء البحري ألكسندر غرينكيفيتش في بيان له اليوم الجمعة، إن "المركز الروسي للمصالحة تلقى معلومات حول تحضير مسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي للاستفزازات باستخدام مواد سامة في الجزء الجنوبي من منطقة وقف التصعيد في إدلب".

وأضاف أن المعلومات تشير إلى أن المسلحين يخططون لتصوير تمثيلية في منطقة جبل الزاوية بحضور مراسلي وسائل إعلام أجنبية لنشر الأنباء عن هجوم كيميائي.

وأشار إلى أن المسلحين يخططون لاتهام القوات الحكومية السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد السكان المدنيين.

المصدر: نوفوستي

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