السلطات السودانية تتحرك لإنقاذ مدينة مروي التاريخية من خطر الفيضان

سارعت السلطات السودانية إلى منع مياه النيل من الوصول إلى مدينة مروي المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، فيما الخطر لا يزال يهدد المدينة التاريخية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن محمود سليمان المسؤول عن موقع مروي التاريخي قوله: "لو دخلت المياه إلى الحمامات الملكية التي رممت تماثيلها ولوحاتها أخيرا من جانب المعهد الألماني للآثار، لكانت كارثة".

وأضاف: "نجحنا في تفادي ذلك بفضل التدخل السريع لفرقنا.. لقد جئنا في الوقت المناسب وتدخلنا على وجه السرعة. تمكنا من حماية الحمامات والسور القديم المبني من الحجر الرملي الذي كان معرضا للتآكل فيما لو ظلت المياه راكدة فترة طويلة".

ويكمن الهدف الراهن وفقا لهيئة الآثار السودانية، في إحلال هيكل خفيف محل الجدران المشيدة بالطوب حول الحمامات الملكية وكذلك بناء سقف من الحديد والطوب لتغطيتها.

وتقع المدينة الملكية الأثرية على بعد نحو مئتي كيلومتر من الخرطوم داخل موقع مروي التاريخي.

وكان الموقع مهددا بمياه الفيضانات التي دفعت السلطات إلى إعلان حال الطوارئ في البلاد الأسبوع الماضي.

المصدر: "أ ف ب"