الجيش الأردني ينشر صورا من موقع انفجار الزرقاء

نشر الجيش الأردني اليوم صورا للانفجار الضخم الذي وقع في ساعة مبكرة من فجر الجمعة، داخل أحد مستودعات الذخيرة في محافظة الزرقاء.

وذكرت مصادر أمنية أردنية أن الانفجار وقع في أحد مستودعات ذخائر الهاون القديمة في منطقة الطافح القريبة من مدينة الزرقاء في منطقة معزولة وغير آهلة بالسكان.

عاجل ... صور تعرض لأول مرة لآثار انفجار مستودع الذخيرة في منطقة الطافح بالزرقاء #عمان_بوست #انفجار_الزرقاء تم النشر بواسطة ‏وكالة عمان بوست الإخبارية‏ في الجمعة، ١١ سبتمبر ٢٠٢٠

وأعلن الجيش الأردني في بيان متداول، أنه لم ينجم عن الانفجار أي خسائر بشرية، واقتصرت الأضرار على الماديات.

وأوضح أن الانفجار "نتج عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، الأمر الذي أثار تفاعل المادة الكيميائية داخل إحدى قذائف الهاون مما أدى لوقوع الانفجار".

المصدر: المملكة