الرئيس العراقي يقول عن الكاظمي "حبيبي" ويستذكر معه أبياتا من شعر الجواهري - فيديو

ظهر الرئيس العراقي برهم صالح في مقطع فيديو، وهو يتحدث إلى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ويخاطبه "حبيبي"، مستذكرا أبياتا من قصيدة لشاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري.

وكتب صالح في تغريدة على "تويتر" مرفقة بمقطع فيديو: "مع دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في رحاب جبل بيرمكرون، نستذكر قول الجواهري في كردستان:

‏قلبي لكردستان يُهدى والـــفم

‏ولقد يجود بأصـغـريـه الـمـعـُـدم ‏سـلـَّمْ على الـجـبل الأشـم وعنده

‏من (أبــجــديات) الــضـحـايـا معجـَمُ

وأضاف: "لدينا فرصة تاريخية لحل المشاكل بما يخدم كل العراقيين".

مع دولة رئيس الوزراء @MAKadhimi في رحاب جبل بيرمكرون؛ نستذكر قول الجواهري في كردستان:



قلبي لكردستان يُهدى والـــفم

ولقد يجود بأصـغـريـه الـمـعـُـدم



سـلـَّمْ على الـجـبل الأشـم وعنده

من (أبــجــديات) الــضـحـايـا معجـَمُ



(لدينا فرصة تاريخية لحل المشاكل بما يخدم كل العراقيين) pic.twitter.com/ozTjbe2a2H — Barham Salih (@BarhamSalih) September 11, 2020

المصدر: RT