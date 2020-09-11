 
مباشر

الرئيس العراقي يقول عن الكاظمي "حبيبي" ويستذكر معه أبياتا من شعر الجواهري - فيديو

أخبار العالم العربي

الرئيس العراقي يقول عن الكاظمي
twitter.com
الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/opvz

ظهر الرئيس العراقي برهم صالح في مقطع فيديو، وهو يتحدث إلى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ويخاطبه "حبيبي"، مستذكرا أبياتا من قصيدة لشاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري.

وكتب صالح في تغريدة على "تويتر" مرفقة بمقطع فيديو: "مع دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في رحاب جبل بيرمكرون، نستذكر قول الجواهري في كردستان:

‏قلبي لكردستان يُهدى والـــفم
‏ولقد يجود بأصـغـريـه الـمـعـُـدم

‏سـلـَّمْ على الـجـبل الأشـم وعنده
‏من (أبــجــديات) الــضـحـايـا معجـَمُ

وأضاف: "لدينا فرصة تاريخية لحل المشاكل بما يخدم كل العراقيين".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا