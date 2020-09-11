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الإمارات تهنئ البحرين وإسرائيل بتطبيع العلاقات

أخبار العالم العربي

الإمارات تهنئ البحرين وإسرائيل بتطبيع العلاقات
Reuters Hamad I Mohammed
العاصمة البحرينية المنامة
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإماراتية هند العتيبة في بيان على "تويتر"، أن "الوزارة هنأت البحرين وإسرائيل على قرارهما إقامة علاقات دبلوماسية كاملة".

وكتبت العتيبة أن "الخطوة ستسهم في الاستقرار والرخاء بالمنطقة".

وأصبحت البحرين في وقت سابق الجمعة، ثاني بلد عربي بعد الإمارات يبرم اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق اليوم عن "اختراق دبلوماسي" جديد بعد التوصل إلى اتفاق سلام بين مملكة البحرين وإسرائيل.

وكتب على "تويتر": "خطوة تاريخية جديدة اليوم! الدولتان الصديقتان العظيمتان إسرائيل ومملكة البحرين توصلتا لاتفاق سلام. ثاني دولة عربية تعقد السلام مع إسرائيل في 30 يوما".

المصدر: "وكالات"

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