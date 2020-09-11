الإمارات تهنئ البحرين وإسرائيل بتطبيع العلاقات

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإماراتية هند العتيبة في بيان على "تويتر"، أن "الوزارة هنأت البحرين وإسرائيل على قرارهما إقامة علاقات دبلوماسية كاملة".

وكتبت العتيبة أن "الخطوة ستسهم في الاستقرار والرخاء بالمنطقة".





Congratulations to the Kingdom of Bahrain and Israel on their decision to establish full diplomatic relations. Today marks another significant and historic achievement which will contribute enormously to the stability and prosperity of the region. — هند مانع العتيبة Hend Al Otaiba (@hend_mana) September 11, 2020

وأصبحت البحرين في وقت سابق الجمعة، ثاني بلد عربي بعد الإمارات يبرم اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق اليوم عن "اختراق دبلوماسي" جديد بعد التوصل إلى اتفاق سلام بين مملكة البحرين وإسرائيل.

وكتب على "تويتر": "خطوة تاريخية جديدة اليوم! الدولتان الصديقتان العظيمتان إسرائيل ومملكة البحرين توصلتا لاتفاق سلام. ثاني دولة عربية تعقد السلام مع إسرائيل في 30 يوما".

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Bahrain agree to a Peace Deal – the second Arab country to make peace with Israel in 30 days! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2020

المصدر: "وكالات"