اتصال ثلاثي بين آل خليفة وترامب ونتنياهو

أفادت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا)، بأن الملك حمد بن عيسى آل خليفة تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد الملك البحريني خلال الاتصال على "ضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل، كخيار استراتيجي، وفقا لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة"، مشيدا "بالدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية وجهودها الدؤوبة لدفع عملية السلام وإحلال الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز السلم الدولي".

إقرأ المزيد

ووجه الرئيس الأمريكي الدعوة لمملكة البحرين للمشاركة في مراسم التوقيع على اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل، التي ستقام في البيت الأبيض في 15 سبتمبر الجاري، وقبلت البحرين الدعوة.

ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق السلام بين إسرائيل والبحرين، اليوم الجمعة.

المصدر: بنا