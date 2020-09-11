صحفي إسرائيلي: ترامب قد يعلن اليوم عن التطبيع بين البحرين وإسرائيل

أفاد صحفي إسرائيلي نقلا عن مصادره، بأنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة عن استعداد البحرين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل أسوة بالإمارات.

وكتب رفائيل آرين مراسل "تايمز أوف إسرائيل" عبر تويتر: "من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة أن البحرين ستنضم إلى الإمارات في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، حسبما أخبرني مسؤولان مطلعان على الأمر".

BREAKING: US President Donald Trump is expected to announce on Friday that BAHRAIN is joining the United Arab Emirates in normalizing ties with Israel, two officials familiar with the matter tell me. More soon on @TimesofIsrael — Raphael Ahren (@RaphaelAhren) September 11, 2020

من جهته، أكد عميشاي شتاين مراسل الشؤون الدبلوماسية لمحطة "كان" التلفزيونية الإسرائيلية العامة، أن البحرين ستطبع علاقاتها مع إسرائيل، دون أن يذكر مصدرا لمعلوماته.

وأوضح أن ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة سيزور واشنطن قبل مراسم في البيت الأبيض يوم الثلاثاء ستوقع خلالها إسرائيل والإمارات اتفاق تطبيع العلاقات بينهما.

وقال ترامب أمس الخميس إن دولا عربية عدة تخوض اتصالات مع إدارته وتنتظر دورها لإبرام اتفاقات التطبيع مع إسرائيل، بعد توصل الإمارات إلى معادة سلام معها.

وقبل أيام توقع مسؤول إسرائيلي بارز أن مملكة البحرين ستكون الدولة التالية التي ستتوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد الإمارات.

وكانت البحرين قد رحبت باتفاق التطبيع المبرم بين الإمارات وإسرائيل، ووافقت على طلب الإمارات السماح بمرور الطائرات الإسرائيلية القادمة والمغادرة من وإلى الإمارات عبر المجال الجوي للبحرين.

المصدر: RT + وكالات