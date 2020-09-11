وزير الأوقاف المصري يعتذر عن افتتاح مسجد ويصدر تصريحات غاضبة

اعتذر وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، عن افتتاح مسجد غزالة بكفر أباظة في الشرقية، بسبب تزاحم المواطنين، وعدم تطبيقهم إجراءات التباعد الاجتماعي.

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وقال وزير الأوقاف "غاضبا"، "أنا مش هفتح المسجد.. خلي المحافظ يفتحه"، وغادر وزير الأوقاف المكان متجها إلى مسجد الفتح لأداء صلاة الجمعة.

وأكد محمد مختار جمعة أنه فوض الشيخ زكريا الخطيب مدير المديرية ومديري الإدارات في افتتاح مساجد محافظة الشرقية، مراعاة لظروف توقيت صلاة الجمعة والعدد الكبير من المساجد التي يجري افتتاحها في المحافظة، اليوم، والتي يصل عددها إلى 53 مسجدا.

واستقبل الأهالي في كفر أباظة بالشرقية وزير الأوقاف بالطبل والمزمار، قبل افتتاح المسجد.

المصدر: وسائل إعلام مصرية