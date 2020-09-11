الجيش الأردني يكشف عن سبب انفجار مستودعات الذخيرة في الزرقاء

كشف مدير سلاح الهندسة الملكي في الجيش الأردني، أن انفجار حشوات قذائف هاون هو السبب الرئيسي للانفجار الذي وقع داخل مستودعات للذخيرة في الزرقاء فجر اليوم.

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وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الانفجار ناتج عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة الأمر الذي أدى لحدوث تفاعل في المادة الكيميائية الموجودة داخل إحدى حشوات قذائف الهاون التي أدت لوقوع الانفجار.

وقال مدير سلاح الهندسة الملكي: "لا إصابات جراء الانفجار.. وتم مسح المنطقة بالكامل للتأكد من عدم وجود بقايا للخطورة.. والأمور تحت السيطرة.. ونناشد بعدم الاقتراب من المنطقة.

وكان مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قد صرح بأن انفجارا وقع فجر اليوم الجمعة في أحد مستودعات ذخائر الهاون القديمة قيد التفكيك في منطقة الطافح القريبة من مدينة الزرقاء والواقعة في منطقة معزولة غير مأهولة بالسكان.



وأضاف المصدر أنه لم ينجم عن الانفجار أي إصابات في الأرواح، واقتصرت الخسائر على أضرار مادية.



المصدر:"عمون"