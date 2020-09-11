الأمم المتحدة تعلن تضرر أكثر من نصف مليون سوداني من الفيضانات

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن أكثر من نصف مليون سوداني تضرروا من الفيضانات التي تسببت بها أمطار غزيرة رفعت منسوب مياه نهر النيل إلى مستويات قياسية.

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وقال مكتب "أوشا" في بيان إنه "لغاية يوم الثلاثاء بلغ عدد المتضررين من الفيضانات 557.130 شخصا في 17 من ولايات السودان الـ18"، مشيرا إلى أن "المناطق الأكثر تضررا هي الخرطوم وشمال دارفور (غرب) وسنار (شرق)".

وأضاف البيان أن عدد المنازل التي دمرتها الفيضانات أو ألحقت بها أضرارا بلغ 111.426 منزلا.

وحذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من أن الأمطار الغزيرة التي تهطل على السودان منذ نهاية يوليو تزيد من مخاطر تفشي أمراض عدة وتعرقل الجهود الرامية لاحتواء فيروس كورونا.

وأوضح البيان أن "نظام الصرف الصحي في السودان هش للغاية، وأن المياه الراكدة في أماكن عدة تخلق ظروفا مثالية لتفشي أمراض تنتقل بالمياه وأخرى تنتقل بواسطة نواقل مثل أمراض الكوليرا وحمى الضنك وحمى الوادي المتصدع والشيكونغونيا".

وكان الدفاع المدني السوداني، أعلن أن 103 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب عشرات آخرون بجروح من جراء الفيضانات التي ألحقت أيضا أضرارا بمساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.

وارتفع منسوب نهر النيل إلى 17.62 متر، وهو مستوى غير مسبوق منذ بدء رصد النهر قبل أكثر من مئة عام.

المصدر: أ ف ب