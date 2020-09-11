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متحدثا عن السعودية.. ضابط سوداني يرد الفضل لأهله..

أخبار العالم العربي

متحدثا عن السعودية.. ضابط سوداني يرد الفضل لأهله..
AFP
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه ضابط في الشرطة السودانية وهو يتحدث إلى مواطنين بسجية وحرارة، مشددا على أنه لم ير منذ 40 عاما إلا العون القادم من السعودية.

وخاطب الضابط السوداني المحيطين به فيما يبدو معسكرا للاجئين، معددا مناقب المملكة ومساعداتها للشعب السوداني، لافتا إلى مسارعتها دائما إلى مد يد العون للمتضررين في بلاده.

المصدر: تويتر

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