الجيش الأردني يوضح ملابسات انفجار الزرقاء

كشف مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن الانفجار الذي وقع فجر اليوم في أحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك القريبة من مدينة الزرقاء، لم يسفر عن إصابات في الأرواح.

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وأكد المصدر أن المستودعات التي وقع فيها الانفجار تقع في منطقة غير مأهولة بالسكان، وشكلت لجنة للوقوف على أسبابه.

ودعت القوات المسلحة إلى عدم تداول معلومات غير صحيحة، والحصول على كل ما يتعلق بهذا الأمر من المصادر الرسمية حصرا.

وقالت القوات المسلحة، إنه "إلحاقا بالبيان الصادر عنها، تبين أنه لا يوجد أي إصابات نجمت عن حادث الانفجار الذي وقع في أحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك بمدينة الزرقاء".

المصدر:"خبرني"