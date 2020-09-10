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وزير الري المصري: سد النهضة بريء من فيضان السودان

أخبار العالم العربي

وزير الري المصري: سد النهضة بريء من فيضان السودان
Reuters
فيضانات في السودان
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أكد وزير الري المصري محمد عبد العاطي أن الفيضانات العارمة التي اجتاحت السودان مؤخرا، لا علاقة لها بسد النهضة الإثيوبي.

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وقال عبد العاطي في حديث متلفز إن الأضرار التي تعرض لها السودان جراء الفيضانات الأخيرة سببها بناء المواطنين بيوتا على مجاري السيول.

وأشار إلى أن ما يحدث في السودان بسبب الفيضان يشبه ما تعرضت له مدينة رأس غارب المصرية عام 2016، مؤكدا أن فيضان هذا العام لم يحدث منذ سنوات بالقوة نفسها.

ونفى صحة ما يتم تداوله بشأن علاقة سد النهضة بالفيضانات في السودان.

وأعلنت وزارة الداخلية السودانية يوم الأربعاء عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات غير المسبوقة منذ سنوات إلى 103 قتلى و50 جريحا.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT

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